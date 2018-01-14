ГЛОНАСС получила функцию «быстрого старта»

Навигационная система ГЛОНАСС получила опцию «быстрого старта». Теперь поддерживающие ГЛОНАСС устройства могут находить спутники и определять свои координаты за считанные секунды после включения.

Это стало возможным за счет загрузки данных о спутниках в клиентские гаджеты через сотовую связь или Wi-Fi. Ожидается, что технология будет востребована водителями c автонавигаторами, экстренными службами, организациями городского и железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что опция «быстрого старта» заработает в конце 2019 года, но проект удалось реализовать раньше срока.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!