Восковые копии знаменитостей появились на ВДНХ 

Музей восковых фигур мадам Тюссо расположился возле основания колеса обозрения.
Филиал знаменитого на весь мир Музея восковых фигур мадам Тюссо открыл свои двери для москвичей и гостей столицы. Он стал частью новой развлекательной зоны, которая разместилась возле чертового колеса на ВДНХ.
В залах легендарного музея гости смогут «познакомиться» с Мадонной, Бритни Спирс, Арнольдом Шварценеггером, Анджелиной Джоли, Брэдом Питтом, Томом Крузом и другими восковыми знаменитостями. Кроме этого, все желающие могут заказать крошечную копию себя.
Первый музей мадам Тюссо был открыт 200 лет назад в районе Мэрилебон в Лондоне.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!