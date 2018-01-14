Восковые копии знаменитостей появились на ВДНХ

Музей восковых фигур мадам Тюссо расположился возле основания колеса обозрения.

Филиал знаменитого на весь мир Музея восковых фигур мадам Тюссо открыл свои двери для москвичей и гостей столицы. Он стал частью новой развлекательной зоны, которая разместилась возле чертового колеса на ВДНХ.

Первый музей мадам Тюссо был открыт 200 лет назад в районе Мэрилебон в Лондоне.

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