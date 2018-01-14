Хаяо Миядзаки открыл волшебный парк развлечений

«Лес, куда возвращается ветер» стал настоящим воплощением мечты фанатов творчества знаменитого аниматора.

Популярный режиссер Хаяо Миядзаки воссоздал волшебные пейзажи из своего воображения в реальном парке под названием «Лес, куда возвращается ветер». Парк развлечений расположился на острове Куме, вблизи Окинавы.

Аттракционы, библиотека и много-много зелени помогут фанатам режиссера-сказочника познать волшебный мир аниме, опираясь на свои пять чувств. Миядзаки оборудовал «волшебный» Лес специальными гостиничными зонами, поэтому фанаты могут остаться в парке на несколько дней.

Напомним, Хаяо Миядзаки известен своими анимационными картинами «Унесенные призраками» и «Ходячий замок».

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