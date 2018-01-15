В Крыму построили гражданское судно по 3D-модели

В России впервые построено гражданское судно, спроектированное с использованием 3D-модели. До сих пор такая технология применялась только в военном кораблестроении.

Научно-исследовательское судно "Пионер-М" построено в Крыму. Оно было заложено весной 2018 года.

Для создания "Пионер-М" проектировщики передали заводу изготовителю 3D-модель вместо традиционных чертежей. В проектировании были задействованы девять вузов, а также севастопольское конструкторское бюро «Кристалл».

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!