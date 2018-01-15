Построена дорога к вотчине карельского Деда Мороза

В Карелии завершилось строительство объездной дороги к популярной у туристов резиденции местного Деда Мороза — Талви Укко. Дорогу планируют сдать в эксплуатацию в марте этого года. Она позволит добраться до дома зимнего волшебника, минуя жилой сектор поселка Чална.

Длина автомобильной дороги составляет 0,7 километра. Рядом с ней расположена парковка на 500 мест.

Резиденция Талви Укко появилась в поселке Чална Пряжинского района Карелии в конце 2015 года. С тех пор этот объект все больше набирает популярность у туристов.

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