В Твери началось производство электробусов

На Тверском вагоностроительном заводе началось производство электробусов, а также нового вида трамвая, имеющего выходы из салона в обе стороны.

Пока не уточняется, куда будут поставляться новые модели электротранспорта.

Ранее сообщалось, что власти Лос-Анджелеса получили в свое распоряжение 25 электробусов Catalyst E2. Новые машины начали курсировать по маршрутам. Планируется, что к 2030 году весь автобусный парк города будет состоять транспортных средств, работающих на электричестве.

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