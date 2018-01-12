В Германии отремонтировали брачную кровать королей

В берлинском королевском дворце Шарлоттенбург завершена реставрация кровати, на которой немецкие монархи проводили первую брачную ночь. Стоимость восстановительных работ составила около 100 тысяч евро.

Парадная кровать, созданная по королевскому заказу в 1706 году, серьезно пострадала во время Второй мировой войны. Из-за бомбардировок дворец был частично разрушен, а уцелевшие части кровати вывезли из него. Сохранились многие составные части, а также ткани.

Реставраторам удалось восстановить предмет мебели благодаря имевшимся у них фотографиям. Кровать украшена балдахином из желтого дамаста и серебряной бахромой.

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