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В Сети появилось продолжение «Простоквашино»
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В Сети появилось продолжение «Простоквашино» 

Рамблер 11 января 2018
Фото: «Союзмультфильм»
В первой серии мультфильма встретились всеми любимые герои — Дядя Федор, серый кот и беспородный пес.
Первый эпизод продолжения легендарного мультфильма «Простоквашино» появился в Сети. Над проектом работал сценарист оригинальных советских серий Эдуард Успенский.
Всеми любимые герои — Дядя Федор, Матроскин и Шарик — совсем не изменились, как и стиль самого изображения и фонограммы в студии.
Всего будет выпущено 30 серий, каждая из которых длится шесть минут.
Напомним, серия «Трое из Простоквашино», в которую вошли одноименный мультфильм, а также «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», была начата в 1978 году.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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