В Сети появилось продолжение «Простоквашино»

В первой серии мультфильма встретились всеми любимые герои — Дядя Федор, серый кот и беспородный пес.

Первый эпизод продолжения легендарного мультфильма «Простоквашино» появился в Сети. Над проектом работал сценарист оригинальных советских серий Эдуард Успенский

Всеми любимые герои — Дядя Федор, Матроскин и Шарик — совсем не изменились, как и стиль самого изображения и фонограммы в студии.

Всего будет выпущено 30 серий, каждая из которых длится шесть минут.

Напомним, серия «Трое из Простоквашино», в которую вошли одноименный мультфильм, а также «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», была начата в 1978 году.

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