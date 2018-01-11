Компания Apple презентовала «умные» очки

Устройство демонстрирует изображения и другую информацию с iPhone пользователя на поверхности стекол.

Компания Apple показала «умные» очки, разработанные совместно с известным производителем оптики Carl Zeiss. Гаджет выглядит крупнее обычной пары очков и имеет небольшой блок, который можно прикреплять к оправе или носить в кармане.

Устройство, естественно, синхронизируется с iPhone и выводит изображения и другую информацию на поверхности стекол. Очки также поддерживают технологию виртуальной реальности. Напомним, ранее Apple запустили в продажу долгожданную колонку HomePod. Цена устройства — 349 долларов.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!