Гигантское колесо обозрения появилось на ВДНХ

Кабины с толстыми стеклянными стенами оснащены системой охлаждения и обогрева.

На территории ВДНХ установили новое колесо обозрения, высота которого составляет 140 метров.

Чертово колесо оборудовано 30 закрытыми кабинами и тремя VIP-кабинами с повышенной комфортностью. Гости выставки смогут прокатить на аттракционе в любое время благодаря стеклянным стенам кабинок и встроенной в них системе охлаждения и обогрева. Ежегодно колесо смогут посещать более 1,5 млн человек.

Напомним, в апреле 2018 года группа компаний «Ташир» приступила к модернизации зоны «Экспо» на ВДНХ. Проект обойдется инвестору в 27,281 миллиарда рублей.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!