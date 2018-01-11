Трендом года в макияже назвали восточные стрелки

Эксперты признали главным трендом 2018 года в макияже восточные стрелки. Модели на подиумах и модницы в повседневной жизни выбирали для себя выразительный макияж глаз с толстой подводкой.

Особенно популярными в прошедшем году стали стрелки с удлиненным кончиком, как у восточных женщин.

Ранее сообщалось, что главным аксессуаром весны 2018 года стали большие серьги. Модницы выбирали сережки с графическими узорами, а также ювелирные украшения в виде геометрических фигур — кругов, треугольников, квадратов.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!