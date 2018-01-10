Нейросети научились узнавать лица на портретах

В нью-йоркском музее "Коллекция Фрика" представлена технология FACES, которая поможет ученым распознавать лица на портретах и устанавливать их авторство. В новом инструменте используются глубокие нейросети, учитывающие большее число пикселей и подробно анализирующие нелинейную информацию.

Программа FACES уже доступна на сайте Справочной библиотеки искусств. Ученые могут загружать изображения и искать соответствия по базе. По словам экспертов, новая технология может быть использована наряду с рентгенографией и другими инструментами.

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