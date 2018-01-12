Лайнер МС-1 запущен в серийное производство

Российский магистральный лайнер МС-21 запущен в серийное производство. Самолеты, сборка которых осуществляется на Иркутском авиазаводе , оснащаются двигателем модели ПД-14. В феврале-марте 2018 года второй лайнер МС-21 прошел испытания. Первый самолет этой модели уже совершил десятки тестовых полетов.

МС-21 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью до 211 пассажиров. При создании воздушного судна используются новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем. МС-21 сменит советские самолеты Ту, Як и Ан.

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