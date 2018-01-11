На Курилах готовы к запуску скоростного интернета

Завершено строительство подводной волоконно-оптической линии связи Южно-Сахалинск — Курильск — Крабозаводское, благодаря которой жители Курильских островов получат широкополосной доступ в интернет. Запуск магистрали запланирован на второй квартал 2019 года.

Протяженность глубоководной линии связи составляет около 850 километров, из которых 750 километров проложены по дну Охотского моря.

Строительство волоконно-оптической линии Южно-Сахалинск — Курильск — Крабозаводское стартовало в начале 2018 года.

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