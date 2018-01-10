В России заработала социальная сеть для ученых

В России заработала социальная сеть для ученых ScienceID. Проект ориентирован также на студентов, преподавателей и технических предпринимателей.

В ScienceID можно найти работу и разместить объявление о вакансиях в научных организациях, технологических компаниях, получить доступ к базам данных, подать заявку на грант.

Пользователи могут зарегистрироваться на российские или зарубежные конференции, симпозиумы и другие мероприятия. Система интегрирована с базами научных работ (Scopus, Web of Science, Russian Science Citation Index) и патентной информации.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!