Samsung Electronics представил складной смартфон

Полиимидная пленка — ключевой компонент новинки.

Компания Samsung Electronics анонсировала складной андроид-смартфон Galaxy X. Панели устройства при его складывании обращены наружу, а в развёрнутом виде гаджет представляет собой 7-дюймовый планшет.

Ключевым компонентом новинки является полиимидная пленка. Она тонкая и гибкая, обладает высокой устойчивостью к нагреву, а также способна сохранять стабильное состояние в большом диапазоне температур.

Galaxy X появятся в продаже в США, России, Индии и Западной Европе в ближайшее время.

Эксперты прогнозируют складным мобильным устройствам глобальную популярность к 2019 году.

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