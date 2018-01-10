Финал сериала «Восьмое чувство» появился в Сети

Сестры Вачовски создали драму в соавторстве с Дж. Майклом Стражински.

Двухчасовой финал сериала «Восьмое чувство» появился в Сети. Причиной возвращения драмы стала реакция зрителей на закрытие проекта.

Представители Netflix , со своей стороны, заявили, что именно такую сильную концовку заслуживают фанаты драматического сериала.

«Восьмое чувство» рассказывает о восьми героях из разных стран, которые обнаруживают телепатическую связь друг с другом. Постепенно незнакомцы начинают понимать друг друга, несмотря на различие культур и языков. Второй сезон был выпушен в мае 2017 года.

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