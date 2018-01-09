Леонардо Ди Каприо построил экокурорт

На восстановление целого острова американский актер потратил 5 миллионов долларов.

Леонардо Ди Каприо возвел экокурорт на принадлежащем ему острове у побережья небольшого центральноамериканского государства Белиз. Комплекс из 68 вилл и 48 частных домов размещен на огромной платформе, под которой созданы искусственные коралловые рифы и специальные укрытия для рыб.

Заселиться туристы могут в гостевые виллы, аренда которых составляет 5 000 долларов в неделю. Все гости обязаны заранее пройти специальный «экологический тренинг».

На восстановление целого острова, который сильно пострадал от чрезмерного вылова рыбы и вырубки мангровых лесов, актер потратил 5 миллионов долларов.

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