Черный индиго признали главным цветом в интерьере

Универсальный оттенок будет отлично смотреться на потолке и стенах.

Главным цветом в интерьере 2018 года признан угольный оттенок черного, похожий на цвет мокрого асфальта. Он такой же универсальный, как черный, но при этом более сложный и теплый.

Дизайнеры советуют выбирать черный индиго для стен маленьких квартир с большими окнами, за счет него в комнатах появится ощущение простора. Особо рискованные могут покрасить черно-синим потолки, после чего квартира визуально расширится. Те же, кто пока не готов к радикальным переменам, могут украсить интерьер точечно. Например, перетянуть темной тканью мебель.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!