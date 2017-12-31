Российские альпинисты побили мировой рекорд

Спортсмены покорили самые северные пики на территории СНГ. Четверо российских смельчаков поставили новый мировой рекорд — ребята осилили пять горных вершин выше семи тысяч метров над уровнем моря. Альпинистам покорились Пик Победы, Хан-Тенгри, пик Исмоила Сомони, пик Ленина и пик Коржоневской.

Во время своего восхождения российские спортсмены также успевали фотографировать рельеф и снежные покровы на поверхности ледников, благодаря которым ученые смогут составить представление о глобальном потеплении в районе.

В осуществлении нового рекорда спортсменам помогали добровольцы — ребятам перечисляли деньги для оплаты вертолета.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!