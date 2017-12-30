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Тарантино приступил к съемкам «Стартрека»
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Квентин Тарантино приступил к съемкам «Стартрека» 

Рамблер 30 декабря 2017
Фото: shutterstock.com
Картина эксцентричного режиссера получила R-рейтинг. Голливудский режиссер Квентин Тарантино приступил к съемкам новой части экранизации научно-фантастического сериала «Стартрек». Сюжет космооперы, как и имена сценаристов, до сих пор остаются в секрете.
Картина получила R-рейтинг, а это значит, что дети до 17 лет смогут посмотреть продолжение «Стартрека» только вместе с родителями. Это очень необычное направление для франшизы, которая никогда не отличалась грубой речью.
Напомним, съемки девятого фильма Квентина Тарантино, повествующего о Лос-Анджелесе конца 1960-х, подходят к концу. Премьера ленты назначена на 2019 год.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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