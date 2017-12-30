Квентин Тарантино приступил к съемкам «Стартрека»

Картина эксцентричного режиссера получила R-рейтинг. Голливудский режиссер Квентин Тарантино приступил к съемкам новой части экранизации научно-фантастического сериала «Стартрек». Сюжет космооперы, как и имена сценаристов, до сих пор остаются в секрете.

Картина получила R-рейтинг, а это значит, что дети до 17 лет смогут посмотреть продолжение «Стартрека» только вместе с родителями. Это очень необычное направление для франшизы, которая никогда не отличалась грубой речью.

Напомним, съемки девятого фильма Квентина Тарантино, повествующего о Лос-Анджелесе конца 1960-х, подходят к концу. Премьера ленты назначена на 2019 год.

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