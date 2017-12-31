Manolo Blahnik украсил туфли драгоценными камнями

Шелковые лодочки представят на масштабной выставке туфель испанской марки.

Manolo Blahnik и ювелирный дом Bulgari представили туфли, которые можно назвать по-настоящему драгоценными: на тонких ремешках шелковых лодочек оливкового цвета — бриллианты, рубеллиты и аметисты в форме перцев чили. Основой для изготовления изящных ремешков послужило ожерелье Bulgari из линейки Festa, выпущенное в 2017 году.

Драгоценные лодочки примкнут к экспонатам выставки туфель «Manolo Blahnik: искусство обуви» в Национальном музее декоративных искусств в Мадриде.

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