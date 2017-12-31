Нейросеть написала российско-британское попурри

По случаю Перекрестного года музыки России и Британии нейросеть написала попурри, составленное из хитов двух стран.

Напомним, 2019-й объявлен Перекрестным годом музыки России и Великобритании. В связи с этим в городах обеих стран в течение года пройдет более сотни различных концертов. В проекте задействованы как музыканты, исполняющие классические произведения, так и артисты эстрады.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!