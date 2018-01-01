Фильм «Аквамен» возглавил российский прокат

Супергеройская лента «Аквамен» Джеймса Вана возглавила российский прокат по итогам минувших выходных. Картина собрала около 10 миллионов долларов.

По сюжету Артур Карри, способный дышать под водой и общаться с рыбами, становится Акваменом. Мать пообещала Артуру, что скоро он будет управлять семью морями.

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