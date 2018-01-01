Фильм «Аквамен» возглавил российский прокат 

Супергеройская лента «Аквамен» Джеймса Вана возглавила российский прокат по итогам минувших выходных. Картина собрала около 10 миллионов долларов.
«Аквамен» — шестой по счету фильм медиафраншизы «Расширенная вселенная DC» после «Лиги справедливости» (2017). Главную роль в картине исполнил Джейсон Момоа. В ленте также снялись Николь Кидман, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и другие актеры.
По сюжету Артур Карри, способный дышать под водой и общаться с рыбами, становится Акваменом. Мать пообещала Артуру, что скоро он будет управлять семью морями.
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