NASA запустило зонд для исследования Солнца

Автоматическая станция пройдет примерно в 6,4 миллионах километров от поверхности звезды.

NASA запустило специальный зонд для исследования Солнца. Данные, которые ученые соберут во время миссии, полностью изменят представления о раскаленной звезде.

Parker Solar Probe пройдет примерно в 6,4 миллионах километров от поверхности звезды. Так, автоматическая станция окажется ближе к Солнцу, нежели Меркурий — ближайшая планета Солнечной системы. От солнечного жара зонд будет защищать специальное покрытие толщиной 11,43 сантиметров.

Напомним, в настоящее время NASA занимается исследованиями в рамках амбициозного проекта по отправке зонда в другую звёздную систему.

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