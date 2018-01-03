В Москве началась конференция, посвященная Менделееву

Большая научная конференция, посвященная русскому химику Дмитрию Менделееву , началась в Москве. В мероприятии принимают участие около 300 ученых из более чем 50 стран.

На 2019 год в России запланированы десятки мероприятий, посвященных Менделееву и его научному наследию. Конференции, лекции известных ученых, симпозиумы пройдут в восьми городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Ольга Васильева. Ранее 2019-й был объявлен ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия Периодического закона Менделеева. С соответствующей просьбой в Организацию Объединенных Наций обращалась глава Минобрнауки

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