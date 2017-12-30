В Великобритании запретили блестки

Маленькие клейкие частички наносят серьезный урон планете.

В Великобритании наложили запрет на продукты с содержанием блесток. Нововведение распространяется даже на косметические средства вроде гелей для душа и скрабов для лица, в состав которых входит этот материал.

Дело в том, что блестки — это микропластик, который сильно загрязняет планету, особенно океаны. Кроме этого, блестящие микрочастицы привлекают рыб, которые съедают ядовитый материал. Только в Великобритании куски пластика были найдены в каждой третьей рыбе, а значит, попадали и на столы к британцам.

Напомним, ранее от блесток отказались в семи штатах Америки, в Германии и во Франции.

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