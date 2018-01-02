Ученые посчитали дальневосточных аистов

Перепись краснокнижных птиц проходила на территории бассейна реки Амур, в России и в Китае.

Ученые из России и Китая провели масштабный учет дальневосточных аистов. Акция стартовала в феврале, когда гнезда хорошо просматривались и до них можно было добраться на снегоходе, а также летом — на автомобилях, вездеходах, квадроциклах и вертолетах.

Перепись птиц проходила в бассейне реки Амур, в России, в Китае, включая основные места зимовок на юге КНР. Так, в общей сложности, ученые насчитали около 5 тысяч дальневосточных аистов.

Напомним, основной проблемой сохранения аиста остается изменение мест его обитания из-за деятельности человека.

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