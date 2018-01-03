Ученые проверили теорию относительности Эйнштейна 

Эксперименты проводились с помощью орбитальной обсерватории.
Российские ученые на практике проверили Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Специалистам удалось повысить точность проверки до тысячной доли процента.
С помощью отечественной орбитального телескопа «Спектр-Р», вращающегося вокруг Земли, ученые получили первые данные: на нашей планете время идет медленнее на 0,1 минуты, чем в космосе. Это совпадает с предсказаниями Эйнштейна.
Напомним, подобный эксперимент с аналогичными результатами проводился американскими космонавтами в 1976 году, когда специальный научный зонд Gravity Probe A запустили на высоту 10 тысяч километров.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!