Розовый цвет волос — главный тренд 2018 года

Яркий оттенок отлично подойдет девушкам и мужчинам с карими глазами.

Розовый цвет волос признали главным парикмахерским трендом 2018 года. «Немного сердитый» розово-сиреневый оттенок был замечен еще на Стелле Лючии, с которым она красовалась на шоу Alexander Wang в прошлом году. Но прежде мы замечали его на красотках Кейт Мосс , Кэти Перри, Рианне, Пинк.

Перед бьюти-экспериментом все же стоит вспомнить, что экстраординарный цвет подходит девушкам и мужчинам с карими глазами. Кроме этого, у розового есть особенная смысловая нагрузка: в истории моды он неоднократно становился символом непокорности и бунта.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!