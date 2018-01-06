Эмбрион суперконя впервые имплантировали лошади

Генетики впервые имплантировали суррогатной матери эмбрион коня, созданный при помощи технологии редактирования генов Crispr. Специалистам удалось изменить ген, контролирующий рост мышц. Таким образом, они надеются создать «супер-коня» — более быструю и сильную особь.

Crispr (Clustered Regular Inter-Spaced Palindromic Repeats, переводится как «короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами») — инструмент для внесения точных изменений в ДНК, обнаруженный в бактериях. Данная методика дает возможность оперировать генами.

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