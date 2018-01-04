Высоцкий в виде голограммы выступил на концерте

Гости музыкальной премии «Чартова дюжина» услышали легендарные песни.

Церемония вручения музыкальной премии «Чартова дюжина» шокировала зрителей приглашенной звездой — на сцену с гитарой в руках вышел Владимир Высоцкий.

Точная голограмма знаменитого музыканта не только исполнила популярные песни, но и время от времени общалась со зрителями. Восторженные гости с радостью подпевали любимому советскому поэту.

Напомним, в августе 2017 года Высоцкий пополнил пятерку самых влиятельных россиян за последние сто лет по версии русской редакции журнала Forbes

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