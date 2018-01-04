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Вышло продолжение романа «Дьявол носит Prada»
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Вышло продолжение романа «Дьявол носит Prada» 

Рамблер 4 января 2018
Фото: shutterstock.com
Сюжет сиквела развивается вокруг первой ассистентки Миранды Пристли.
Продолжение нашумевшего бестселлера «Дьявол носит Prada» Лорен Вайсбергер поступило в продажу.
Вторая книга под названием «Когда жизнь подсовывает тебе лимоны» поведает историю первой ассистентки Миранды Пристли — Эмили Чарльтон. История развернется через 11 лет после известных нам событий.
Лорен Вайсбергер уверена, что вторая глава обязательно переплюнет первую. Голливудские режиссеры ей охотно верят и уже говорят об экранизации нового романа.
Напомним, первый отрывок романа «Когда жизнь подсовывает тебе лимоны» писательница выложила в Сеть зимой 2017 года.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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