Вышло продолжение романа «Дьявол носит Prada»

Сюжет сиквела развивается вокруг первой ассистентки Миранды Пристли

Продолжение нашумевшего бестселлера «Дьявол носит Prada» Лорен Вайсбергер поступило в продажу.

Вторая книга под названием «Когда жизнь подсовывает тебе лимоны» поведает историю первой ассистентки Миранды Пристли — Эмили Чарльтон. История развернется через 11 лет после известных нам событий.

Лорен Вайсбергер уверена, что вторая глава обязательно переплюнет первую. Голливудские режиссеры ей охотно верят и уже говорят об экранизации нового романа.

Напомним, первый отрывок романа «Когда жизнь подсовывает тебе лимоны» писательница выложила в Сеть зимой 2017 года.

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