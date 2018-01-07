Зонд TGO составил газовую карту атмосферы Марса

Марсианский орбитальный зонд TGO составил карту, отображающую газовый состав атмосферы Марса. Приборы, отправленные к Красной планете, изменили содержание метана, кислорода, озона и водяных паров. Зонд передал собранные данные на Землю, где они будут проанализированы учеными.

Зонд TGO был запущен к Марсу с космодрома Байконур в марте 2016 года. Он успешно достиг марсианской орбиты. Аппарат доставил к Красной планете четыре научных прибора — два спектрометра, детектор нейронов и комплекс цветных камер высокого разрешения.

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