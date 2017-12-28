В продаже появились «вечные» кроссовки с графеном

В продаже появились инновационные кроссовки на подошве, изготовленной с добавлением износостойкого материала графен. При добавлении к каучуку он увеличивает прочность материала на 50%.

По словам разработчиков, обогащенная графеном резина может лучше сцепляться со всеми поверхностями. Кроме того, графеновое покрытие можно восстанавливать, что еще больше продлевает срок службы обуви.

Графен — особый материал толщиной в 1 атом углерода, полученный в 2004 году. Его открывателям присудили Нобелевскую премию. Графен используется, в частности, при проектировании автомобилей и самолетов.

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