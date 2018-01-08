Москву и Петербург «оцифровали»

«Роскосмос» составил цифровую копию поверхности Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Хабаровского и Приморского краев. Планируется, что к 2020 году будет составлена компьютерная модель всей территории России.

Эта работа проводится в рамках проекта «Цифровая Земля». Полученные данные помогут при создании аналитических сервисов для сельского хозяйства, недропользования, лесной отрасли, мониторинга транспортной инфраструктуры. О запуске проекта «Роскосмос» сообщил весной 2017 года.

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