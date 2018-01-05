В США появились роботизированные супермаркеты

В США открылись первые супермаркеты без очередей и кассиров. Процесс торговли в таких магазинах полностью роботизирован: покупатель выбирает товары, а технология распознавания объектов отлеживает, что именно он складывает в сумку. После этого система списывает со счета клиента нужную сумму.

Пять таких супермаркетов уже работают в Нью-Йорке, два в Лос-Анджелесе и один — в Вашингтоне. Планируется, что в течение ближайшего года в стране откроются десятки роботизированных магазинов.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!