У Большого Берьерного рифа «высадили» кораллы

Организмы из лаборатории устойчивы к последствиям глобального потепления.

Первые колонии специальных кораллов «высадили» у Большого Барьерного рифа. Новые гибриды, полученные скрещиванием организмов из холодных вод и более теплых, теперь выживают даже при 31 °C.

Вместе с ними в лаборатории были выведены быстрорастущие симбиотические водоросли, а также прививки с защитными бактериями, которые будут применяться уже в разработке второй группы кораллов.

Коралловые рифы — это критически важные океанические экосистемы, они служат домом для более чем миллиона видов, а также производят еду для 500 миллионов человек.

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