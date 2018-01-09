В Китае начали строить ИИ-город

В Китае началось строительство особой экономической зоны. Xiongan New Area — площадки для испытания технологий, связанных с искусственным интеллектом.

Согласно планам властей, Xiongan New Area должна стать моделью города с принципиально новой транспортной инфраструктурой, включающей умный общественный транспорт и беспилотные автомобили. Кроме того, на территории Xiongan находится лаборатория по разработке искусственного интеллекта.

ОЭЗ расположена в 100 км к юго-западу от Пекина и 100 км к западу от Тяньцзиня. Строящийся умный город призван разгрузить перенаселенный столичный регион.

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