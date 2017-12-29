Деревья-светлячки заменили фонари в Нью-Йорке

Альтернативные источники света появились на Манхэттене и в Центральном парке.

Светящиеся в темноте деревья появились в Нью-Йорке. Уровень света разработки биоинженеров сопоставим с мощностью светодиода в 1 мкВт. Чтобы растения не «угасали», их обрабатывают смесью наночастиц разного состава и размера, содержащей ингибитор люциферазы.

Первые деревья высадили на Манхэттене и в Центральном парке. Следующая партия заменит фонари на территории сада Клойстерс и на Бродвее.

Ученые уже начинают применять подобную технологию к домашним растениям, поэтому в скором времени появится возможность заменить обычные лампочки цветами.

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