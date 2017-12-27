Представлен макет кают для туристов на МКС

«Роскосмос» представил макет спальных кают для туристов, которые будут отправлены на Международную космическую станцию. В распоряжении каждого из путешественников будет помещение объемом два кубометра с иллюминатором. Туристы получат доступ к Wi-Fi.

Макеты кают продемонстрировали на ВДНХ.

Под гостиницу для туристов планируется переработать конструкцию научно-энергетического модуля МКС массой 20 тонн, длиной 15,5 метра и объемом 92 кубических метра. Ожидается, что туристический блок МКС будет запущен не ранее 2021 года.

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