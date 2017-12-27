Фильм о молодости Хана Соло возглавил российский прокат

Фильм «Соло: Звездные войны. Истории» возглавил в прокат в России за минувшие выходные. Фильм Рона Ховарда собрал 7,87 миллиона долларов.

Лента, которая является спин-оффом «Звездных войн» рассказывает о молодости контрабандиста Хана Соло до того момента, как он встретил Оби-Вана Кеноби и Люка Скайуокера. Фильм повествует о приключениях Соло вместе с его напарником Чубаккой, в том числе о встрече с Лэндо Калриссианом.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!