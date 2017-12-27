Ученые составили карту астероида-черепа

Астрономы составили карту астероида 2015 TB-145, по форме напоминающего череп. Напомним, месяц назад — в ноябре 2018 года — это небесное тело пролетело вблизи Земли, не причинив нашей планете какого-либо ущерба.

Астероид необычной формы имеет размер от 625 до 700 метров. На его поверхности ученые выделили два моря (углубления) — Правое Око и Левое Око, а также Срединный кратер (напоминающий впадину на месте носа). Карта с точными параметрами этих объектов будет представлены на научной конференции в Нью-Йорке.

Астрономы также предполагают, что астероид имеет неплотную структуру: под его поверхностью имеется множество мелких пещер.

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