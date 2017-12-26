«Умный» свитер от Samsung начал заряжать гаджеты

Энергию для аккумулятора генерирует владелец: она накапливается от движения рук.

Samsung представил не только теплый, но и «умный» свитер, который способен зарядить смартфон. Специальный аккумулятор располагается в нижней части спины. Благодаря своему небольшому размеру, он совершенно незаметен при движениях.

Энергия для батареи накапливается за счет постоянного движения рук, а информацию об активности владельца собирают датчики и процессоры, размещенные на рукавах и передней части свитера.

Первую модель протестировали спортсмены. Оказалось, что 20-минутная утренняя пробежка в свитере может зарядить смартфон на целый день.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!