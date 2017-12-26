Siri научили перешептываться с пользователями

Нововведение будет полезно при использовании голосового помощника во время совещаний.

Компания Apple научила виртуальную помощницу различать голосовую подачу своего владельца: говорит ли он громко, нормально или шепчет, и отвечать с соответственной окраской. Теперь пользователь может задать любой вопрос Siri шепотом и мобильный помощник, распознав запрос, тоже ответит тихим голосом.

Эта функция отлично подойдет студентам на экзаменах, пользователям, которые не любят оглашать свои поисковые запросы, а также пригодится при использовании голосового помощника во время совещаний.

Напомним, ранее Apple взяла на работу человекоподобного робота Atlas.

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