На Ямале запустили первый самолет-амфибию Л-172

На Ямале запустили первый самолет-амфибию Л-1724

В Ямало-Ненецком автономном округе начал полеты первый российский самолет-амфибия Л-172. Его уже называют флагманом малой авиации северного региона.

Самолет применяется для нужд Северного морского пути: ледовой разведки и помощи другим судам.

Л-172 — легкий многоцелевой и экономичный гидросамолет, он не требует аэродромных структур. Максимальная дальность полета воздушного судна составляет 2000 километров, крейсерская скорость — 300-330 километров в час. Сборка самолета осуществлялась в Самаре.

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