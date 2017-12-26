Одежда из пластика стала главным трендом 2018 года

Модницам советуют носить тренчи, сапоги и сумки из блестящего прозрачного материала.

Футуристичный материал, любовь к которому не скрывают Chanel и Calvin Klein, Balmain, Marc Jacobs, а также Marks&Spencer, Max Mara, H&M назван главным трендом уходящего 2018 года.

Эко — одежда не только необычна и эстетична, но и довольно практична — водонепроницаема и легко чистится.

Эксперты советуют девушкам не ограничивать себя верхней одеждой и обувью. Аксессуары, топы и брюки из переработанного пластика отлично подойдут каждой моднице.

Напомним, что идея применение пластика в создании дизайнерской одежды не нова, и принадлежит Пако Рабанну.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!