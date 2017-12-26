Apple взяли на работу человекоподобного робота

Atlas будет принимать входящие звонки и выполнять мелкие поручения руководителей.

Apple приняли в штат сотрудников первого робота. Человекоподобный Atlas от компании Boston Dynamics будет выполнять классические функции секретаря.

Сейчас Atlas проходит испытательный срок, но представители американской корпорации уже отмечают трудолюбие, мобильность и отличные навыки коммуникации нового сотрудника.

Ранее стало известно, что Boston Dynamics разработали новую программу искусственного интеллекта для робота Atlas, благодаря которой он сможет не только отвечать на вопросы, но и испытывать человеческие эмоции.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!