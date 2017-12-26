«Умные» линзы поступили в продажу

Первые экземпляры достанутся именитым режиссерам.

Контактные линзы от инженеров Sony, записывающие то, что видит человек, будут доступны всем желающим. Несмотря на то, что камеры вживляются в глаз пользователя, они совершенно не заметны и абсолютно удобны за счет их крошечного размера.

Включать и выключать запись видео так же удобно, как носить «умные» линзы — достаточно просто моргнуть. Встроенный датчик будет распознавать команды и запускать процесс фото и видеосъемки.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!