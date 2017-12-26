Новый QWERTY-смартфон Nokia E71 поступил в продажу

«Возрожденный» QWERTY-смартфон Nokia E71 поступил в продажу в России и еще 18 странах мира.

Nokia E71 2018 оснащен 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 480p, 3-мегапиксельной камерой на задней панели, процессором Qualcomm Snapdragon 205. Он имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержку 4G LTE. Телефон доступен в версиях на одну и две SIM-карты.

Ранее сообщалось, что компания HMD Global готовится к перевыпуску данного бизнес-смартфона под брендом Nokia.

Nokia E71, оборудованный QWERTY-клавиатурой, вышел в 2008 году.

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